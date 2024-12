Quatro carros se envolvem em engavetamento na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Quatro carros se envolveram em um engavetamento na rodovia Antônio Heil (SC-486), em Brusque, na noite deste sábado, 7.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a ocorrência foi registrada por volta das 18h45, no quilômetro 31 da rodovia, que fica na região do bairro Jardim Maluche.

O acidente envolveu dois carros do modelo Vectra e dois do modelo Palio. O engavetamento teria iniciado após um Palio colidir na traseira do outro, dando sequência com colisões traseiras entre os outros carros envolvidos. Todos os envolvidos saíram ilesos.

Ainda conforme a PMRv, o condutor do veículo que causou a primeira colisão não estava mais no local quando os policiais chegaram. Porém, posteriormente, o carro foi localizado e o motorista foi autuado por três infrações de trânsito e o carro foi removido ao pátio.

Veja como ficaram os carros envolvidos:

