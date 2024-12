As chuvas constantes, que têm afetado Brusque desde a última sexta-feira, 6, devem persistir nesta segunda-feira, 9, ainda que intercaladas por breves períodos de melhoria.

De acordo com as previsões, o dia promete seguir instável, com predominância de muitas nuvens.

Caso o sol apareça, será apenas por curtos intervalos, sendo, pois, rapidamente ofuscado pela nebulosidade.

Mais adiante, apresentaremos a previsão do tempo completa, incluindo uma análise detalhada do meteorologista Piter Scheuer.

Números das chuvas

Antes da previsão detalhada, vamos focar nos volumes de chuva acumulados nas últimas horas, registrados entre a meia-noite e o início da manhã desta segunda-feira.

Os dados estão organizados na tabela abaixo, com os campos em azul indicando os índices pluviométricos.

Além disso, a apuração traz também as temperaturas mínimas registradas ao amanhecer, que chamaram a atenção por estarem bem abaixo da média para esta época do ano.

Os números, destacados em vermelho, refletem marcas surpreendentemente amenas, especialmente considerando que o verão climático já está em pleno vigor.

Confira os detalhes a seguir.

Previsão completa

Chuvas prosseguem

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, Brusque e toda a região devem permanecer sob uma condição climática de tempo instável nesta segunda-feira, intercalada por períodos de melhoria.

Caso o sol apareça, será por breves momentos, sendo então rapidamente ofuscado pela densa cobertura de nuvens.

Esse cenário tende a agravar ainda mais a situação do solo já encharcado, diz o especialista.

Atenção nas encostas

Scheuer esclarece que, até o momento, as chuvas previstas para hoje não apresentam risco de enchente, considerando os volumes acumulados e ainda previstos.

O meteorologista destaca que, apesar da instabilidade, o rio Itajaí-Mirim deve seguir dentro de níveis controlados, descartando preocupações maiores relacionadas ao seu comportamento.

Contudo, áreas sob risco de deslizamentos de terra devem permanecer em alerta, considerando a saturação do solo, explica.

“Qualquer novo volume de chuva pode desencadear problemas relacionados às áreas de encostas”, afirma Scheuer.

Chuvas diminuem

Em uma projeção para os próximos dias, o meteorologista antecipa que o tempo não deve se firmar totalmente ao longo da semana.

Apesar disso, aberturas de sol já podem ser observadas a partir de terça-feira, 10.

Contudo, o risco de precipitações fracas e isoladas persiste, e aqueles que planejam atividades externas devem estar atentos para evitar contratempos, conclui o especialista.

