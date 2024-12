Jovem morre após cair de heliponto enquanto gravava vídeos em Balneário Camboriú

Uma jovem de 22 anos, identificada como Carol Oliveira, morreu após cair do alto de um prédio na noite deste domingo, 8, na avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. Os bombeiros foram acionados por volta de 22h.

De acordo com relatos do irmão da vítima ao Corpo de Bombeiros, eles estavam gravando vídeos no heliponto do prédio quando ela sofreu a queda.

Ela caiu de uma altura de cerca de 25 pavimentos. Carol já foi encontrada sem vida. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica também compareceram ao local.

Carol fazia parte de um projeto social de futsal em Itapema, o AS8. Nas redes sociais, ela foi homenageada: “A tristeza é profunda, mas a alegria que compartilhamos é uma luz que sempre brilhará”.

