Na noite de terça-feira, 3, o pátio do Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque, tornou-se palco de uma missa única e profundamente emocionante.

Em meio ao tempo ameno e seco, favorecido pela ausência de chuvas que ameaçaram durante o dia, a última celebração de cura e libertação do ano foi realizada ao ar livre, reunindo uma multidão de fiéis em um ambiente de pura confraternização e espiritualidade.

Presidida pelo padre Eduardo Senna e co-celebrada pelo padre José Henrique Gazaniga, a missa campal destacou-se não apenas pela grandiosidade do evento, mas também pela intensa emoção que marcou cada momento da noite.

Missa sob clima de emoção

Os fiéis, que chegaram cedo para garantir um lugar, lotaram o pátio do santuário, que se mostrou pequeno para abrigar tantas pessoas movidas pela fé e esperança.

Abraços calorosos e lágrimas de emoção deram o tom da celebração, enquanto cânticos e orações ecoavam pelas paredes do hospital e do santuário, criando uma atmosfera onde a presença divina parecia palpável.

Cada palavra proferida pelos sacerdotes era então recebida com atenção e devoção, reforçando o sentimento de união entre os presentes.

Missa ao ar livre

Essa celebração especial, realizada apenas uma vez por ano ao ar livre, contrasta com as missas de cura e libertação mensais que ocorrem dentro do espaço da igreja, sempre na primeira terça-feira de cada mês.

O encerramento do ano, no entanto, é marcado por essa missa campal, que atrai fiéis de diversas localidades em busca de um momento de conexão espiritual único.

Diante do pátio lotado, olhos se fechavam, mãos se erguiam e corações se abriam em oração.

A multidão, que se aglomerava, era um testemunho vivo da importância da cerimônia religiosa.

O trânsito nas ruas próximas foi interrompido para dar conta do grande número de fiéis reunidos para celebrar a ocasião.

Após a missa, barracas montadas no pátio ofereceram cachorros-quentes e outros lanches, promovendo momentos de confraternização que complementaram a celebração espiritual.

A interação entre os fiéis reforçou o espírito comunitário que caracteriza as celebrações no Santuário de Azambuja.

Missa de encerramento marcante

A última missa de cura e libertação de 2024 ficará marcada na memória de todos os presentes, não apenas pelo cenário emocionante e pela profunda conexão espiritual, mas também pela certeza de que a fé une e transforma.

Confira na galeria de imagens, exposta logo após os anúncios, os momentos mais marcantes dessa noite inesquecível, que encerrou o ano com um testemunho vivo da devoção e da esperança.

Missa campal em imagens

Para encerrar esta edição em grande estilo, convidamos você a conferir uma deslumbrante galeria de imagens, que captura de maneira única e fiel, toda a emoção e os momentos marcantes desta celebração.

Ao seguir, você encontrará mais de 100 fotos preparadas especialmente para você, nosso prezado leitor, como um registro visual dessa jornada de fé e emoção.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

