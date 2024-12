Família Dietrich promove Cantata de São Nicolau no bairro São Pedro, em Guabiruba

A família Dietrich, de Guabiruba, promove nesta sexta-feira, 6, a terceira edição da Cantata São Nicolau no bairro São Pedro. As apresentações acontecem na casa da família, ao lado da loja Artesanato Dietrich, na rua São Pedro, número 2316, a partir de 19h.

De acordo com Vanessa Dietrich, o objetivo é promover a tradição natalina para as famílias da cidade.

“Desde a primeira edição, a ideia foi trazer músicos na varanda da nossa casa e ela surgiu pois as crianças amam músicas natalinas e sempre aguardam esse dia para a chegada do São Nicolau que vem pegar as cartinhas que as crianças fazem, onde elas pedem os presentes que gostariam de ganhar no Natal”, conta. “As famílias vêm para ouvir as canções entoadas por músicos amigos nossos, a maioria deles animadores das comunidade”.

O evento é aberto ao público. No local, será vendido cachorro-quente, refrigerante, chope, pipoca e chocolate.

Atrações

Coral da família Dietrich;

Coral infantil Adventista Perfeito Louvor;

Grupo Alemão Em Canto;

Grupo de Cantos da Comunidade Sagrado Coração de Jesus;

Grupo de Cantos Rogações;

Contação de histórias, com Emiliano de Souza.

As apresentações terminam com a chegada da Sociedade do Pelznickel.

