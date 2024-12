Crianças apadrinhadas recebem presentes de Natal na Unifebe com teatro e presença do Papai Noel

As crianças que participaram da campanha Natal Solidário Unifebe receberam os presentes entregues por padrinhos nesta quarta-feira, 4, na sede da universidade, em Brusque. A campanha envolveu diversas crianças de oito cidades. O evento contou com apresentação teatral e presença do Papai Noel.

O teatro da Unifebe entreteve as crianças com uma apresentação. Elas se divertiram com os personagens e dançaram. Depois, foi o momento da chegada do Papai Noel, que distribuiu doces às crianças. Por fim, aconteceu a entrega dos presentes pelos padrinhos e pela Unifebe.

A corretora de imóveis Luana Pereira participou da ação. Ela conta que já tinha ouvido falar sobre a iniciativa da Unifebe, mas não conhecia em detalhes. Luana optou por pesquisar mais sobre a campanha Natal Solidário pela internet e decidiu apadrinhar uma criança.

“O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Nós buscamos o amor que ele nos ensinou. O ato de apadrinhar um ou dois afilhados é para, realmente, mostrar o amor que eles podem sentir de qualquer forma, tanto o amor de Jesus Cristo quanto o nosso”, valoriza a corretora.

Luis Eduardo de Souza, desenvolvedor de TI, apadrinhou uma criança de 7 anos. Ele conta que a ideia foi pensar em um presente para que ela possa também dividir, eventualmente, com os irmãos.

“Para mim, é muito gratificante poder entregar o presente para uma criança que pode ser que não recebe muita coisa no Natal e, assim, ter essa alegria de poder brincar no final de ano”, comenta Luis Eduardo.

“Fica na memória da criança para sempre”

Os interessados em participar poderiam doar um brinquedo para uma criança. Não havia um limite de apadrinhamentos. Os padrinhos que não puderam comparecer ao local das entregas dos presentes nesta quarta deixaram as doações na recepção da instituição e a Unifebe distribuiu para cada criança.

A ação da Unifebe chega à 22ª edição. Participaram da campanha crianças de Brusque, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Botuverá, Guabiruba, Gaspar e Major Gercino. Rosemari Glatz, reitora da Unifebe, relata que, em muitos casos, esse pode ser o único presente que a criança recebe.

“É uma história consolidada que começou há 22 anos. Ano após ano, esse ciclo se renova. É bastante gratificante ter entre nós alunos e pessoas que trabalham conosco que nos anos passados foram apadrinhados. É um ciclo que se fortalece. Isso é inesquecível e fica na memória da criança para sempre”.

