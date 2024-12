E se Brusque fosse uma criança e escrevesse uma carta para o Papai Noel, como seria?

“Querido Papai Noel,

Fui um bom município nesse 2024 que está terminando. Estou um pouco mais organizada é verdade, minha mãe Santa Catarina e meu pai Brasil estão cada vez mais orgulhosos de mim. Estou seguindo um outro caminho para o futuro que é a continuação da Beira Rio do Maluche e isso também vai me ajudar muito a crescer lá na frente. Já que fui tão bem esse ano gostaria de fazer alguns pedidos ao senhor, pode ser?

1) A barragem de Botuverá: eu preciso dela para não ficar virada num chapéu velho cada vez que São Pedro resolve mijar fora do penico lá em Vidal Ramos. Se pudesse escolher só um presente, seria esse, sem dúvida nenhuma, querido Papai Noel.

2) Mas já que estou podendo, vou pedir mais algumas coisas. O senhor poderia acabar com a poeira na cidade: Brusque é a terra do caminhão de barro sujando a cidade. Em nenhum outro lugar do mundo você vê tanto caminhão carregando barro de um lado pro outro. O cara sai do Cedro com um caminhão e vai fazendo poeira até na entrada da Limeira e não dá nada. Nem no Texas tem tanta poeira como aqui!

3) Fazer uma estátua do Assador de Costela Fogo de Chão e colocar lá no Parque das Esculturas, está faltando essa homenagem lá.

4) Trazer o Galvão Bueno pra narrar o jogo do Bruscão e em seguida a finaleira das corridas na Fenajeep.

5) Botar um bar que vende chopp e comida típica da nossa região ali na minha praça do Centro. Como isso me faz falta, me corta o coração da tristeza!

6) No Parque da Caixa D’Água fazer um Biergarten com mesas espalhadas para as famílias poderem ir lá passear com as crianças, se divertir, ouvir uma boa música, uma boa comida e tomar aquela “do canto do freezer”.

7) Fazer a duplicação da Rodovia Ivo Silveira, dar uma garibada na rodovia de Brusque para São João Batista e terminar o trevo de Itajaí o mais rápido possível.

8) Fazer um trevão ali depois do Posto Pinotti pra melhorar o trânsito de quem vem por São João Batista da praia aos domingos, principalmente para ajudar os meus conterrâneos que têm suas residências no maravilhoso Balneário do Perequê.

9) Também queria que a Fenarreco continuasse melhorando cada vez mais, com a participação de empresas da nossa cidade atuando principalmente na área da gastronomia e que ela pudesse gerar cada vez mais receitas para mim, até porque sempre é bom sobrar um dinheirinho para passar o final de ano na praia, né!

10) Por último, mas não menos importante, o senhor que tem vez lá em cima com o Todo-Poderoso, podia interceder junto ao São José do Asfalto, padroeiro dos buracos e estradas ruins, que desse uma olhadinha por nós aqui na cidade. A gente sabe que tivemos muitas chuvas nos últimos tempos por aqui, mas olhando a olho nu tem mais gente trabalhando tapando buraco do que fazendo merenda pra mim e isso não está certo.

No mais, tudo certo! Muito obrigado por tudo, Papai Noel!

Att.

Brusque-SC

Amigo do capeta

Agora nessa época do ano sempre tem aquela xaropice de amigo secreto, amigo oculto, amigo invisível, enfim, mais uma invenção da galera amiga do CDL pra vender coisas no Natal, assim como já tem o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia das Crianças, o Dia

da Secretária, etc. O problema é que quando você participa dessas coisas geralmente acontece de você dar um presente bom pra caramba e receber uma cangalha de volta.

Me lembro que uma vez a Xuxa deu um Iphone num desses amigos secretos quando ela estava queimada trabalhando na Record e ganhou uma pedra de volta. Imagina ganhar uma pedra de presente? Eu já “tacava” na cabeça da pessoa, tá loko! Uma vez eu dei um litro de uísque e ganhei cinco meias do Paraguai de volta. Por isso não gosto de participar! Tinha um outro tipo de amigo invisível que era de roubar o presente um do outro, mas esse passou a moda rápido porque demorava demais e dava confusão entre os participantes.

Até teve um que fizeram numa empresa aqui em Brusque e no final das contas foram parar tudo na delegacia. A manchete era: “Amigo invisível termina em confusão porque estafeta queria ter ganho a cesta de Natal que o patrão deu, mas ficou com o motorista da van.” Mais um motivo pra não gostar!

Dica de arrecadação

Se a prefeitura quisesse levantar um caixinha para pagar o décimo terceiro dos funcionários era só botar um guardinha da GTB multando quem passa usando o celular e dirigindo na Beira-Rio. A cada 5 carros que passam por ali: dois estão no celular e um está tirando rótz do nariz, é impressionante! Me arrisco a dizer que se multasse arrecadava dinheiro para pagar o décimo terceiro e as férias de todos os funcionários, sem brincadeira!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Jaime Maffezzolli, Eduardo Pedrini (Paraná), Cassia Peters Lauritzen, Luciano de Pinho, André Machado, Maurício Schlindwein, Welson Novaes, Gustavo Halfpap, Elton Willrich, Charles Baumgartner,

Calinho Luminoso, Mimi Reis, Leônidas Pereira e Ivan Censi. Fiquem todos com Deus, bom final de semana e até sexta que vem!

Sabedoria Butecular

“O passado está na tua cabeça. O futuro nas tuas mãos”

Marty McFly