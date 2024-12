Em quase todas as culturas a chegada do Ano Novo se transforma em um momento de esperança e renovação. A grande maioria costuma realizar um balanço do ano e pensar nos objetivos a serem realizados no ano entrante.

A chegada do ano novo sempre foi um momento importante para renovar a esperança e traçar novas metas. A nível coletivo é algo semelhante ao momento em que as pessoas festejam seu aniversário e programam mudanças e melhorias nas suas vidas.

Ao fazer essa programação, uma das prioridades deve ser cuidar da nossa saúde tanto física como mental. Na correria do dia a dia é frequente que as pessoas esqueçam de cuidar delas mesmo, muitos há anos não consultam um profissional da saúde, não fazem exames de rotina e se transformaram em pessoas sedentárias.

A virada de ano é um bom momento para colocar os cuidados com a saúde como prioridade. Até porque precisamos estar em bom estado de saúde física e mental para atingir todos os outros objetivos.

Uma das prioridades deve ser procurar seu médico de confiança para uma avaliação inicial e realizar exames laboratoriais de rotina. Aqui um alerta: não há necessidade de fazer 50 ou mais exames no sangue como tem virado moda, uma dezena é suficiente e um bom clínico geral está capacitado para prescrever.

O passo seguinte é organizar sua rotina para ter tempo durante a semana para cuidar de você, isso implica necessariamente na prática regular de atividade física. Se você está sedentário, o médico vai poder orientar o início da prática de alguma atividade física.

Provavelmente seu médico vai recomendar iniciar com a prática de atividades de tipo aeróbico, como caminhada, corrida leve, andar de bicicleta para melhorar sua resistência física e posteriormente acrescentar algo de musculação visando diminuir a perda de massa muscular que acontece com o aumento de idade.

A orientação de um profissional da área é importante para evitar o aparecimento de lesões articulares e osteomusculares. Complementar com a prática do esporte da sua preferência é uma boa alternativa. A prática de atividade física não pode ser maçante ou entediante, se for, não haverá continuidade.

As pessoas sedentárias, mesmo com exames normais, não gozam de boa saúde, as pesquisas das últimas décadas têm confirmado esse axioma. Os benefícios da prática da atividade física para a saúde física e mental estão confirmados por milhares de estudos. Além da melhoria na qualidade de vida há também um benefício em quantidade de vida.

Um dos fatores ligados ao envelhecimento está relacionado à perda do número de mitocôndrias e à diminuição de seu funcionamento, este fator é revertido após poucos meses de prática regular de atividade física.

Outro dos objetivos deve ser a melhoria da nossa saúde mental. Vivemos num mundo de alta competitividade onde atingir metas é a prioridade, sem perceber começamos a sofrer de ansiedade e até sintomas depressivos.

Ao fim de cada ano aumentam os casos de transtornos depressivos, ansiedade e estresse nos consultórios médicos. Muitos relatam que os esforços no trabalho do ano inteiro têm consumido suas energias físicas e mentais.

É necessário reconhecer esses sintomas e procurar ajuda profissional para melhorar nosso equilíbrio mental. Nem sempre é necessário o uso de medicamentos, a terapia cognitivo comportamental tem se mostrado eficaz no tratamento destes transtornos.

A humanidade vive tempos difíceis, diversas guerras, sequelas da pandemia, crises provocadas pelas mudanças climáticas com inundações e secas. Perante estas dificuldades devemos reagir com esperança e não com pessimismo.

Começar cuidando da saúde própria e da saúde de nossa família é um primeiro passo para ter um ano de 2025 mais harmônico e feliz.

Um feliz 2025 a todos os leitores.