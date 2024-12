VÍDEO – Prefeitura de Botuverá desmente boatos sobre suposto rombo financeiro nas contas públicas

A Prefeitura de Botuverá emitiu nesta quinta-feira, 12, um comunicado esclarecendo que são falsas as alegações de que o município teria um “rombo” nas contas públicas.

A nota de esclarecimento foi divulgada no Instagram da prefeitura. Em contato com a assessoria da prefeitura, a reportagem foi informada de que a nota foi publicada após a fala do vereador Vinicius Pedrini Colombi (MDB) na sessão da Câmara de Vereadores, realizada na terça-feira, 10, que teve o intuito de rebater comentários divulgados nas redes sociais sobre um possível rombo financeiro.

Confira o esclarecimento na íntegra:

“A Prefeitura Municipal de Botuverá vem, por meio deste, manifestar-se sobre informações falsas (fake news) que têm circulado acerca da situação financeira do município, alegando um suposto “rombo” nas contas públicas.

Reiteramos que as contas municipais estão sob rígido controle, seguindo todos os princípios legais e de transparência. Eventuais dúvidas ou questionamentos podem ser esclarecidos junto aos canais oficiais da Prefeitura.

Ressaltamos nosso compromisso com a gestão responsável dos recursos públicos e pedimos à população que busque informações diretamente nas nossas plataformas, evitando a disseminação de informações incorretas.”

Fala na tribuna

A manifestação do vereador, durante seu momento de fala na tribuna, trouxe apontamentos sobre a situação financeira do município. “Durante o período eleitoral, não quis me manifestar antes, mas acho necessário fazer isso, tinham vários comentários em redes sociais, de diversas pessoas, dizendo o seguinte: deve ter um rombo tremendo nesta prefeitura. O que eles estão querendo esconder?… Tem que ser feita uma auditoria”.

Vinicius então exclamou que sua fala defende seu trabalho como vereador e fiscalizador do poder Executivo. “E ainda no meu caso, que sou presidente da comissão de finanças, se eu não me manifestasse aqui, falando o contrário do que essas pessoas falam nas redes sociais, eu estaria sendo omisso comigo mesmo”.

Em seguida, o vereador trouxe um resumo dos diversos dados do último relatório de execução orçamentária, divulgado em outubro de 2024, que demonstra a situação financeira do município.

Entre os números apresentados pelo parlamentar, foram citados investimentos acima do mínimo nos setores da educação e saúde. “A posição de caixa, em 31 de outubro, o município tinha de caixa R$ 11.776.221,41, sendo que a dívida consolidada, ou seja, aquilo que temos que pagar era de R$ 7,86 milhões (…). Nós tínhamos em caixa, de recurso livre, R$ 4.689.787. Isso eu não considero um rombo”.

E finalizou o discurso criticando os comentários, sem comprovação, sobre a suposta crise financeira em Botuverá, e pontuando que há diversos órgãos fiscalizadores que verificam se as contas do município estão em dia, além de demais obrigações.

Confira o vídeo do momento divulgado pelo vereador em seu Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinícius Pedrini Colombi (@vinicius.colombi)

