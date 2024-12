Zoobotânico de Brusque recebe veado albino e se torna único do Brasil a abrigar animal

Nesta sexta-feira, 13, o Parque Zoobotânico de Brusque recebeu um novo morador. Trata-se de um Veado-mateiro-pequeno. O Zoo é o primeiro do Brasil a receber um animal da espécie com as características do albinismo. O animal foi apelidado de Flok, devido à sua pelagem branca e olhos claros.

Flok foi encontrado em uma rodovia. Ele será introduzido ao recinto junto de Athena, veado fêmea da mesma espécie, e outros dois Veados-catingueiros que cresceram nos Centros de Triagem de Animais Silvestres de Florianópolis (Ceta). Conforme o Zoo, este seria o único Veado-mateiro-pequeno albino do Brasil. Esta condição ocorre de cerca de um a cada 10 mil a 20 mil indivíduos em mamíferos selvagens.

O albinismo de Flok aconteceu devido a fragmentação das populações de animais silvestres e o acasalamento entre indivíduos geneticamente próximos. Esse desvio genético impede com que o veado possa ser reintroduzido à natureza, devido a sua vulnerabilidade.

Desta forma, o Zoobotânico desempenha o papel essencial na conservação de espécies que não possuem condições de ser reintroduzidas em seu habitat natural. Para receber os novos animais, o parque readaptou o recinto.

Os visitantes poderão conhecer os novos moradores a partir deste sábado, às 15h, no Zoobotânico, localizado na praça da Bandeira, Centro, ao lado da prefeitura. O parque funciona das 8h às 17h30, de terça-feira a domingo.

O ingresso custa R$ 5 para estudantes, professores e crianças de até 15 anos, e R$ 10 para adultos. A entrada é gratuita para crianças de até 5 anos, guias turísticos acompanhados por mais de dez pessoas e motoristas de excursão.

Confira imagens do veado albino:

