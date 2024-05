Para os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, a previsão se mostra amplamente positiva para atividades ao ar livre, com nenhuma chuva esperada na parte inicial desta semana.

As condições meteorológicas sugerem aberturas de sol e variação de nuvens entre esta segunda-feira, 6, e a quarta-feira, 8.

Transitando para quinta-feira, 9, o tempo tende a se tornar significativamente mais instável, diante da passagem de uma frente fria por Santa Catarina, trazendo consigo, o retorno da chuva.

Com base na síntese anterior, buscamos informações técnicas, adicionais e abrangentes, com o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou seus insights conosco.

Confira a seguir a previsão detalhada para a região de Brusque, conforme exposto pelo especialista, para a semana em questão.

Início de semana sem chuva

*Boletim: Piter Scheuer >>

Brusque e região conseguem escapar da chuva nesta primeira parte da semana. Portanto, para aqueles que têm planos de atividades ao ar livre, segunda, terça e quarta-feira se apresentam como oportunidades perfeitas.

As expectativas direcionam para aberturas de sol e uma alternância de nuvens. Diante disso, os termômetros tendem a manter um relativo aquecimento, a considerar a época do ano.

As projeções apontam picos podendo atingir, ou até mesmo, superar os 30°C à tarde.

Para quarta-feira, os simuladores mantêm um risco quase nulo de chuva, mesmo diante de um possível aumento da nebulosidade.

No entanto, os modelos meteorológicos não descartam por completo eventuais episódios de umidade, sobretudo, do fim da tarde em direção à noite.

Chuva na quinta-feira

Estendendo a previsão até quinta-feira, observamos que uma frente fria está programada para atravessar Santa Catarina, afetando diretamente o clima em Brusque e no Vale do Itajaí.

Nesse dia, é esperado que uma cobertura mais significativa na quantidade de nuvens venha ofuscar aberturas prolongadas de sol.

A chuva, por sua vez, pode ocorrer a qualquer momento, potencialmente afetando atividades ao ar livre, caso a instabilidade climática, de fato, se confirme.

Com um céu mais encoberto e menos incidência solar, as temperaturas devem permanecer amenas, não ultrapassando os 22 a 23ºC.

Essa condição climática pode persistir até sexta-feira, mantendo o risco de chuva, apesar de haver previsão de algumas melhorias.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Fotos e mais notícias após anúncios

Faremos uma breve pausa em nossa pauta por um motivo muito especial: agradecer e valorizar nossos patrocinadores. Eles são o suporte essencial para o Blog do Ciro Groh.

Convidamos você a então conhecer mais sobre seus produtos e serviços clicando nos logotipos apresentados a seguir.

Oferecimento:

Veja também:

1. Enchentes em números: comparando chuvas de Brusque e RS

2. Brusque: conheça a produção artesanal de queijo e farinha do casal Dada

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então disponibilizadas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuva nos pontos monitorados, a considerar o intervalo entre meia-noite e primeiras horas do dia. Acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Concluindo nossa reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando pois, o despertar único dos locais destacados em suas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK