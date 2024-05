Casa pega fogo no bairro Nova Brasília, em Brusque

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio em uma casa no bairro Nova Brasília, em Brusque, na madrugada desta segunda-feira, 6. A ocorrência foi registrada na rua Benjamim Beber por volta das 3h.

A casa de alvenaria tem dois pavimentos com aproximadamente 300 metros quadrados. Ela possui três suítes na parte superior e, no primeiro andar, cozinha, sala e uma suíte. Apenas um casal residia na residência, sendo os proprietários.

Quando a equipe chegou no local, a fumaça estava em todo o segundo andar. As janelas e portas das sacadas eram automatizadas, sendo necessário abrir um acesso pela sacada arrebentando uma das portas.

O foco do incêndio estava em uma das suítes, usada para trabalho. No quarto, havia caixas de papelão com louças embaixo de um ar-condicionado completamente danificado.

Os bombeiros gastaram cerca de 500 litros de água durante 20 minutos para extinguir o fogo. O rescaldo durou 15 minutos.

