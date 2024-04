CDL de Brusque abre inscrições para cursos de treinamentos em abril; saiba como participar

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) está com inscrições abertas para os cursos de abril da CDL Treinamentos. As capacitações acontecerão durante o mês de fevereiro nas áreas de desenvolvimento profissional, vendas e gestão.

O primeiro curso de abril será “Desenvolvendo habilidades profissionais”, no dia 16. Ministrado pela consultora Mariane Compri, a capacitação aborda assuntos como técnicas para se tornar um profissional de sucesso, estratégias para se destacar, hábitos que trazem resultados e rotina de sucesso.

Já no dia 22 de abril acontece a capacitação “Vendas de alta performance”, com o consultor Rosimar Comandolli. O curso foi desenvolvido para que profissionais do setor de vendas tenham um amplo arsenal de habilidades, técnicas inovadoras e estratégias dinâmicas, essenciais para destacar-se e prosperar nos desafiadores e competitivos mercados atuais.

“Fluxo de Caixa: estratégias para gestão eficiente” é o tema da formação do dia 23 de abril. Ministrado pelo consultor James Wanka, o treinamento tem como objetivo capacitar as empresas a trabalharem com a ferramenta do fluxo de caixa. Abordando assuntos como conceito, composição, importância e construção do fluxo de caixa.

Finalizando o mês de abril, no dia 26, acontece a capacitação “Gestão de conflitos: transformando problemas em oportunidades”. No curso, o consultor Luciano Hausmann ensina como transformar conflitos em situações positivas com oportunidades de melhoria, buscando a sinergia no cotidiano das organizações.

Inscrições

Interessados devem realizar as inscrições com a CDL Treinamentos, pelos telefones (47) 9 9171-0415 ou 3211-8008 ou pelo e-mail secretaria@cdlbrusque.org.br. Todos os cursos são presenciais e acontecem na sede da CDL Brusque (rua Pedro Werner, nº 180 – 2º andar), das 19h às 22h.

Além disso, o investimento de cada capacitação varia de acordo com a carga horária do curso oferecido e conforme o conteúdo apresentado. No valor do investimento de todos os cursos está incluso certificado, material, coffee break e estacionamento.

Saiba mais

A CDL Treinamentos tem como objetivo fornecer aperfeiçoamento profissional voltado a vendas, atendimento, gestão financeira, liderança, entre outros assuntos. Ela foi lançada pela CDL Brusque em fevereiro de 2022, e oferece cursos e workshops sobre diferentes áreas.

Leia também:

1. Brusque terá frente fria fechando a semana; mudanças no clima à vista

2. Homem é preso após agredir filho no Santa Terezinha, em Brusque

3. Reparo de rua do Jardim Maluche que cedeu durante enchente depende do avanço das obras na Beira Rio

4. Conheça projeto de centro comercial que será construído no antigo prédio do INSS de Brusque

5. Projeto do canal extravasor da bacia do rio Limeira deve ser entregue no segundo semestre

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: