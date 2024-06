VÍDEO – Homens são presos transportando mais de 120 kg de maconha na BR-101, em Itapema

Dois homens foram presos transportando em um carro mais de 120 quilos de maconha na BR-101, em Itapema, na noite deste domingo, 2. Os envolvidos foram detidos durante abordagem da Polícia Militar.

Após troca de informações com a PM, os agentes da Polícia Rodoviária Federal localizaram o automóvel, com placas de Porto Alegre (RS), suspeito de transportar drogas. No porta-malas e banco traseiro, foram encontrados diversos tabletes do entorpecente. Os produtos totalizaram em 121 kg de maconha

O condutor e o passageiro, ambos de 26 anos, foram levados à Delegacia de Polícia de Itapema onde responderão pelo crime de tráfico de drogas.

A identidade dos homens não foi divulgada.

