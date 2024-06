Pai atira no filho de 15 anos após discussão em Jaraguá do Sul

Um homem de 38 anos atirou no próprio filho, de 15 anos, durante uma discussão familiar em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. O caso aconteceu na tarde deste domingo, 2.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 12h45, na rua Johann Bruch. O adolescente foi atingido no braço esquerdo por disparo de arma de fogo.

O pai teria usado uma arma de pressão modificada. Ainda conforme a polícia, o homem estaria agredindo os familiares frequentemente.

Outro filho do homem, de 10 anos, foi atingido por uma esfera de metal na região da costela. A mãe dos meninos relatou que o marido sempre a ameaça.

Neste domingo, o homem teria chegado em casa agredindo os filhos e ameaçando a mulher de morte caso ele fosse preso. Os policiais realizaram buscas pelo suspeito em uma região de mata, mas ele não foi encontrado.

Leia também:

1. É campeão! Confira os vencedores de todas as categorias da Fenajeep 2024

2. Um século de história: Convento Sagrado Coração de Jesus, de Brusque, completa 100 anos de fundação

3. Prefeitura de Brusque publica edital para contratação de agente de saúde e educador físico; confira salários

4. Bebê de 4 meses machuca a cabeça após homem agredir a companheira no Santa Luzia

5. Motociclista é levado ao pronto-socorro após colisão com carro no São Luiz, em Brusque

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: