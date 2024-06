Bombeiros catarinenses enviam reforços para o Rio Grande do Sul

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC) enviou reforços para a recuperação do Rio Grande do Sul em meio à tragédia no estado. Dois bombeiros e dois cães, de Araranguá, no Sul, e Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, vão se deslocar ao RS nesta segunda-feira, 3.

Foram enviados ao estado o cabo Matheus Premoli de Souza com o cão Bono e o terceiro-sargento Willian Valdeley Marques com o cão Marley. Eles se encontrarão com o cabo Ronaldo Wagner Fumagalli Silva em Cruzeiro do Sul (RS) e receberão orientações.

De acordo com dados do CBM-SC, os bombeiros catarinenses já salvaram mais de 3 mil pessoas e 560 animais no rio Grande do Sul. Além disso, 19 vítimas foram encontradas sem vida, sendo que três delas foram localizadas graças ao auxílio de cães.

“Nossas equipes encontraram desafios diversos em cada uma das semanas em que estiveram em solo gaúcho. Com muita competência, fizeram tudo o que foi possível para honrar a promessa de salvar vidas”, disse o comandante-geral do CBM-SC, coronel Fabiano Bastos das Neves, em comunicado à imprensa.

Desde o dia 1º de maio, quando os bombeiros passaram a atuar em solo gaúcho, foram empenhados 147 bombeiros militares, 14 cães de busca, 48 viaturas, 40 embarcações e outros equipamentos, incluindo mini-escavadeira, quadriciclo, drones e mais.

Números da tragédia

Até sábado, 1º, foram registradas 171 mortes em decorrência da enchente no RS. Além disso, conforme os registros, 43 pessoas estão desaparecidas. Ao todo, 475 municípios foram afetados. Brusque auxiliou diretamente as cidades de Esteio e Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, com envio de doações e uma equipe da Defesa Civil.

