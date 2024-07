Jovem fica nervoso ao ver PMs, corre para fugir e confessa uso de drogas após ser detido, em Brusque

Um jovem de 26 anos foi detido nesta sexta-feira, 12, por volta das 21h, no Centro, em Brusque. Ele teria praticado desacato, desobediência e resistência. Segundo a Polícia Militar, o jovem tentou evitar a abordagem fugindo a pé, correndo. A tentativa foi frustrada.

De acordo com a PM, tudo começou quando os policiais suspeitaram da atitude do jovem e o abordaram. Quando viu a viatura, ele demonstrou nervosismo. No momento da abordagem, o suspeito correu e, quando foi encontrado, resistiu às ordens dos policiais.

A polícia afirma ainda que, para evitar agressões do jovem, que também xingava os PMs, foi necessário uso da força. Quando a situação foi controlada, o jovem confessou que usou drogas. Ele foi conduzido à delegacia.

