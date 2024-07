Duas crianças ficam feridas após micro-ônibus com alunos cair em rio no Alto Vale do Itajaí

Um micro-ônibus com estudantes caiu em um rio na tarde desta sexta-feira, 12, na cidade de Aurora, no Alto Vale do Itajaí. Duas crianças ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital, já outras apresentaram casos de hipotermia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17h50, na Estrada Municipal de Ribeirão Areias, quando as crianças estavam voltando para a casa de aula.

Conforme informações da direção da escola, no total 26 crianças estavam no veículo, além do motorista, totalizando 27 passageiros. Todos os ocupantes foram retirados do ônibus e entregue aos seus responsáveis.

Sendo que apenas duas crianças foram encaminhadas ao hospital. Foram deslocados para o atendimento 5 veículos, sendo 2 caminhões, 2 ambulâncias, e um veículo 4×4 de busca e resgate.

Leia também:

1. Operação Sentinela: presos por crimes cometidos em Brusque são condenados e penas ultrapassam 154 anos

2. Ex-BBB Nego Di é alvo de operação em Santa Catarina

3. Van sai da pista após carro invadir contramão e causar acidente na SC-410, em Canelinha

4. Festival da Cuca, arraiá e mais: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

5. Moradores de Brusque avaliam serviços do novo Pronto Atendimento do Santa Terezinha

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: