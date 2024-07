Van sai da pista após carro invadir contramão e causar acidente na SC-410, em Canelinha

Uma van saiu da rodovia SC-410, em Canelinha, após um carro invadir a contramão e colidir contra ela na manhã desta sexta-feira, 12. O acidente aconteceu por volta das 6h, no bairro Cardoso.

Os veículos envolvidos eram um Ducato Minibus, conduzido por um homem de 40 anos, e um Compass, conduzido por um homem de 45. Ambos os veículos tinham placas de São João Batista.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a van transitava pela rodovia no sentido São João Batista a Canelinha quando o carro invadiu a contramão e colidiu contra o veículo.

O condutor do carro foi conduzido ao Hospital de São João Batista com corte na cabeça e escoriações. Ele ficou no local até a chegada das autoridades.

