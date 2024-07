Sílvio Criciúma comemora vitória do Renaux e mira vice-liderança da Série B estadual

O técnico Sílvio Criciúma elogiou seus jogadores e celebrou a vitória do Carlos Renaux sobre o Metropolitano por 3 a 1 na noite desta quinta-feira, 11, no Estádio das Nações, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Catarinense. A missão para as rodadas finais é garantir a vice-liderança, que colocaria o tricolor direto na semifinal do estadual.

“Tivemos as peças que não tivemos no jogo contra o Caravaggio. Neste mesmo estádio, em que tivemos dificuldade para conseguir um empate. [Estamos] mantendo viva a possibilidade de conseguir a segunda colocação já na próxima rodada”, comenta.

“Uma vitória consistente, uma vitória necessária para que não causasse desconfiança externa, interna. Porque a gente vinha de uma derrota, e entenda que foi uma derrota [que veio de] uma parte do segundo tempo, até porque a gente encarou o Santa Catarina, que é o melhor time da competição. No primeiro tempo, tivemos a bola do jogo.”

O treinador também explica que uma das principais dúvidas para a partida contra o Metropolitano entre os atacantes Jeffinho e Wendel Bahia para começar o jogo. Wendel Bahia entrou na segunda etapa, oferecendo uma assistência para um gol de Jeffinho e marcando o terceiro gol do Renaux.

“A dúvida era do sistema para jogar. Os atletas estavam avisados disso. Se o gramado não estivesse encharcado, teríamos uma outra formação para jogar. A dúvida era entre Jeffinho e Wendel, sabendo que um começaria, o outro entraria. E os dois foram muito bem, premiados com gol.”

Sílvio Criciúma gostaria de ter terminado o jogo sem sofrer gols, mas elogia os atletas pela vitória importante. A partir da metade da primeira fase, a grande meta do Renaux havia se tornado a classificação direta às semifinais, pelo menos na segunda colocação. A vaga na segunda fase já está garantida.

“Lamentavelmente, tomamos um gol que poderia ter sido evitado, a gente tinha um 3 a 0 controlado, por mérito dos atletas que entenderam o jogo, a condição do campeonato. Parabéns a todos os atletas pela excelente vitória”, comenta, comemorando também a hipótese de jogar contra o Blumenau nesta quarta-feira, 17, no Augusto Bauer. Não há desfalques previstos para a partida.

O Carlos Renaux pode chegar ao segundo lugar se vencer o Blumenau e se o Caravaggio, fora de casa, não vencer o Tubarão na tarde deste domingo, 14.

