Ex-BBB Nego Di é alvo de operação em Santa Catarina

O influenciador Nego Di, que participou do Big Brother Brasil (BBB) em 2021, é alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) em Santa Catarina. A ação ocorre nesta sexta-feira, 12. O portal de notícias g1 publicou uma nota em que os advogados de Nego Di informam que irão provar inocência.

A operação Rifa$ cumpre mandados de busca e apreensão. A cidade não foi divulgada, somente que a ação aconteceu no Litoral catarinense. A investigação apura suspeita de lavagem de R$ 2 milhões após promoção de rifas virtuais ilegais.

Conforme o Ministério Público do RS, uma mulher foi presa em flagrante após ser localizada uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas sem registro. Segundo o g1, trata-se da companheira de Nego Di.

Veículos de luxo e munição foram apreendidos. Ainda de acordo com o MP gaúcho, o objetivo da operação é, ainda, recolher documentos, celulares e outros objetos para se ter dimensão do suposto crime praticado pelo casal.

Inocência será provada, dizem advogados

Na nota publicada pelo g1, os advogados afirmam que não tiveram acesso ao inquérito e que a divulgação de informações necessitam de cautela. Confira, abaixo, o texto na íntegra:

A defesa esclarece que até o presente momento não teve acesso aos autos do inquérito conduzido pelo Ministério Público. Portanto, qualquer divulgação de informações carece de cautela para evitar uma condenação prévia e irreparável à imagem dos investigados.

Esclarecemos ainda que a inocência dos investigados será provada em momento oportuno, conforme o devido processo legal. A defesa reitera a importância do princípio da presunção de inocência e solicita que quaisquer informações sejam divulgadas com responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais.

