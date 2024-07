Brusque vai a Chapecó com três jogadores da base relacionados

A viagem do Brusque para enfrentar a Chapecoense às 18h30 deste domingo, 14, conta com três jogadores das categorias de base na delegação: os atacantes Neto, Robinho e PV. Neto foi relacionado para uma partida do Brusque pela primeira vez neste ano, enquanto Robinho e PV já figuraram no banco de algumas partidas recentes.

Do trio, Neto é quem mais tem se destacado por seu desempenho na base, o único que já estreou no profissional, mas o único entre eles que não havia sido relacionado em 2024. Hoje com 20 anos, o atacante entrou em campo nas duas últimas partidas do Brusque na Série B 2022, diante de CRB e Grêmio, sob o comando de Gilson Kleina.

Durante um empréstimo ao Coritiba em 2023, Neto fez quatro gols em 18 jogos pelo time Sub-20. Foi campeão paranaense da categoria, abrindo o placar no jogo de volta da final, vencido por 3 a 1 sobre o Londrina. Em 2024, também pelo Coxa, atuou em três partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Mais recentemente, no Catarinense Sub-20, marcou 11 gols em 16 jogos. Na última sexta-feira, 5, marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Criciúma. Na quarta-feira, 10, anotou o gol brusquense na derrota pelo mesmo placar diante do Hercílio Luz.

O coordenador das categorias de base do Brusque, Andreone Reis, relata que o atacante já despertou interesse de outros clubes. “Ele vem trabalhando desde o Sub-17. Desde então, sempre se destacando, com muito potencial para ter sequência na equipe profissional.”

Conforme Reis, o trabalho com atletas nas categorias de base têm chamado a atenção de outros clubes do estado.

“Recentemente tivemos atleta Sub-15 se integrando à base do Avaí, com um acordo entre os clubes para projeção futura. O Brusque também tem atletas do Sub-17 em equipes como Chapecoense e Criciúma. Apesar de os resultados serem difíceis nas categorias de base, o trabalho vem sendo bem vistoso. (…) Dentro da equipe Sub-20 temos outros atletas fazendo boas competições e vamos ver para futuramente subi-los ao profissional.”

Treinando regulamente com o time profissional, Robinho tem 12 jogos pelo Catarinense Sub-20, enquanto PV fez nove partidas na competição. Robinho também já foi figurou no banco quadricolor em partidas de 2023.

