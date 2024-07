O Brusque pode jogar sem lateral-esquerdo contra a Chapecoense às 18h30 deste domingo, 14, na Arena Condá, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além das ausências de Alex Ruan e Luiz Henrique, por lesão muscular, Marcelo também não treinou na tarde desta quinta-feira, 1. Enquanto o quadricolor ainda procura sua primeira vitória fora de casa na competição, a Chape não vence como mandante há cinco jogos.

O lateral-esquerdo Marcelo treinou nos últimos dias, mas esteve fora das atividades na chuvosa tarde desta quinta-feira, 11, no estádio Augusto Bauer. Keké foi outro jogador que não treinou. A equipe viaja a Chapecó na manhã desta sexta-feira, 12.

Sem Alex Ruan e Luiz Henrique, lesionados, o Brusque pode jogar sem lateral-esquerdo caso Marcelo não jogue. As opções são improvisar Dentinho, em uma postura mais ofensiva; ou o zagueiro Maurício.

O meio-campista Jhemerson e o lateral-direito Cristovam treinam normalmente e são os retornos mais recentes. Guilherme Queiróz segue se recuperando de ruptura muscular na coxa.

Após cumprir suspensão contra a Ponte Preta, o volante Dionísio está à disposição. Há seis jogadores pendurados no total: Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan, Serrato, Rodolfo Potiguar e Jhemerson.

A formação com três zagueiros permanece. Um time provável tem Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson, Wallace; Mateus Pivô, Dionísio, Rodolfo Potiguar, Serrato, Dentinho (Marcelo ou Maurício); Paulinho Moccelin e Keké (Olávio).

No Z-4

O Brusque não tem como sair do Z-4 nesta rodada. Na melhor das hipóteses, termina a rodada na 17ª posição, com 16 pontos, se o CRB não vencer o Coritiba em casa neste sábado, 13.

Do 12º ao 15º, Paysandu, todos têm 17 pontos. O Amazonas, 16º, tem 16 pontos, e visita o Botafogo-SP, 14º, neste sábado, 13.

A rodada começa com o Brusque no 18º lugar, com 13 pontos, 10 gols marcados e 18 sofridos. O quadricolor não perde há cinco partidas, com vitória sobre o Ceará e empates consecutivos diante de Avaí, Ituano, CRB e Ponte Preta.

Como visitante, o Brusque não vence há 12 jogos, desde o 1 a 0 sobre o Sampaio-RR na primeira fase da Copa do Brasil em 28 de fevereiro.

Chapecoense

A Chapecoense começa a rodada na 12ª posição, com 17 pontos. Na rodada anterior, venceu o Goiás por 2 a 1 fora de casa. Foi a primeira vitória após uma sequência de três derrotas consecutivas.

Na Arena Condá, a Chape não vive bom momento. Só obteve uma vitória, na primeira rodada, diante do Ituano. Depois, acumulou empates contra América-MG, Ponte Preta e Vila Nova. Mais recentemente, perdeu para Operário-PR e Paysandu. É o segundo pior mandante desta Série B, à frente somente do lanterna, Guarani.

O meia Rafael Carvalheira cumpriu suspensão na partida contra o Goiás e está à disposição do técnico Umberto Louzer. Há sete jogadores pendurados: o Matheus Cavichioli; os zagueiros Bruno Leonardo e João Paulo; os meias Marcinho e Giovanni Augusto; e os atacantes Mário Sérgio e Régis.

O meia Régis se recupera de uma lesão muscular na perna direita; o atacante Rômulo segue em recuperação de sua lesão no joelho. Outro desfalque dos últimos jogos é o meio-campista Ronaldo Mendes, que se recupera de um edema ósseo.

Léo Vieira, João Paulo, Perotti e Thiago Henrique estão na transição. O zagueiro Eduardo Doma pode fazer sua primeira partida desde 26 de maio, recuperado de lesão.

Uma possível escalação tem Matheus Cavichioli; Marcelinho, Habraão, Bruno Leonardo, Mancha; Marcinho, Tárik, Foguinho (Auremir), Rafael Carvalheira; Thomás Bedinelli e Mário Sérgio.

Chapecoense x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h.

