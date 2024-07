As chuvas constantes voltaram a afetar Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí nesta quinta-feira, 11, acumulando volumes significativos ao longo do dia.

Os maiores índices estão sendo registrados em Vidal Ramos, onde já excedem a marca de 30 mm em alguns locais.

Esta situação climática adversa impõe a Brusque um contexto de vigilância, pois, embora o cenário ainda esteja dentro da normalidade, a atenção se volta para as próximas horas.

De acordo a previsão do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o mau tempo deve perdurar ao longo da noite de hoje até as primeiras horas da manhã de sexta-feira, 12.

Caso esta projeção se confirme, o atual cenário de normalidade pode mudar para uma condição que venha então exigir mais atenção, explica Coutinho.

Além disso, o profissional da Climaterra antecipa um quadro desafiador para o próximo fim de semana. As chuvas prometem novamente acumular volumes significativos, o que já demanda um alerta antecipado ao Vale do Itajaí.

Chuvas em números

Vamos agora informar aos nossos leitores, os números parciais dos volumes de chuvas registrados nesta quinta-feira, até por volta de 16h.

Acompanhe a relação completa deste levantamento, com dados correspondentes a cada local descrito em anexo.

Rio Itajaí-Mirim após anúncios

Chuvas e a situação do rio Itajaí-Mirim

Vamos agora atualizar nossos leitores sobre a situação do rio Itajaí-Mirim, especificamente na região do Alto Vale, onde se situam as principais nascentes.

Acompanhe abaixo a evolução de seu nível durante a tarde desta quinta-feira. O pico parcial do dia, conforme a apuração, está atingindo a marca de 3,02 metros, às 17h.

Esses dados são provenientes do monitoramento realizado pela Agência Nacional de Águas (ANA), que possui réguas de medição instaladas no bairro Salseiro, em Vidal Ramos.

É importante reiterar que a situação do rio, até o momento, ainda se apresenta dentro da normalidade. Como mencionado anteriormente, é essencial manter vigilância no que tange o comportamento do tempo nas próximas horas.

Nesse sentido, é fundamental acompanhar qualquer boletim que a Dfesa Civil possa vir a divulgar, caso seja necessário.

Chuvas da quinta-feira em fotos

Para finalizar esta pauta, vamos então apresentar uma seleção de imagens que mostram o cenário climático desta quinta-feira.

As fotos ilustram de forma objetiva a situação do rio Itajaí-Mirim em Vidal Ramos, bem como, retratam as condições climáticas adversas presentes em Brusque.

Confira a seguir.

*Em Vidal Ramos/Autoria: João e Bel Finck >>

Em Brusque/Autoria: Ciro Groh e Denise Rodrigues>>

Demais fotos: Ciro Groh >>

