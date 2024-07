Identificado jovem que morreu tentando atravessar rio a nado em Presidente Getúlio

Foi identificado como Cleiton Freitas Dettmer o jovem que desapareceu enquanto tentava atravessar um rio a nado na tarde de quarta-feira, 10, no rio Krauel, em Presidente Getúlio. A confirmação da identificação do jovem foi feita através de uma familiar nas redes sociais.

Cleiton tinha 19 anos e seu corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 11, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio e Ibirama.

O velório acontece na casa da vítima, na Estrada Geral Pinheiro Alto, em Presidente Getúlio, nesta sexta-feira, 12, seguindo para o cemitério municipal de Dona Emma.

Sobre o caso

O desaparecimento aconteceu na altura da rua 1º de Maio, no bairro Niterói. Os bombeiros voluntários de Presidente Getúlio e Ibirama iniciaram as buscas durante a tarde, com três mergulhadores e socorristas na operação. As buscas foram encerradas durante a noite e as equipes retornam na manhã desta quinta-feira, 11.

Amigos que estavam com o jovem relataram que ele teria tentado atravessar o rio nadando, mas com a correnteza e o rio cheio, afundou e não foi mais visto.

