Corpo de jovem que morreu tentando atravessar rio a nado é encontrado em Presidente Getúlio

Foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 11, o corpo do jovem de 19 anos, que estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira, 10, no rio Krauel, em Presidente Getúlio.

O desaparecimento aconteceu na altura da rua 1º de Maio, no bairro Niterói. Os bombeiros voluntários de Presidente Getúlio e Ibirama iniciaram as buscas durante a tarde, com três mergulhadores e socorristas na operação. As buscas foram encerradas durante a noite e as equipes retornam na manhã desta quinta-feira, 11.

Amigos que estavam com o jovem relataram que ele teria tentado atravessar o rio nadando, mas com a correnteza e o rio cheio, afundou e não foi mais visto.

Não há mais informações sobre o acidente e o jovem ainda não foi identificado.

