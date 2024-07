Caminhão de empresa furtado em Brusque é recuperado em Joinville no mesmo dia

O caminhão de uma empresa que foi furtado em Brusque foi recuperado em Joinville na quarta-feira, 10.

Ele foi localizado com o auxílio de câmeras inteligentes fornecidas por uma empresa de Brusque.

O veículo havia sido furtado na madrugada da quarta e recuperado no início da noite. O caminhão é o único veículo da empresa e não tem seguro.

Ocorrência

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h, na Avenida Kurt Meinert, no bairro Paranaguamirim.

Policiais do Tático receberam informações da Agência de Inteligência do 1° Batalhão de Pronta Resposta (BPR) de que o caminhão da marca Volkswagen, furtado durante a madrugada em Brusque, estava escondido na região de Paranaguamirim.

Os policiais realizaram patrulhamento e encontraram o caminhão no estacionamento da lavação. No local, a proprietária do estabelecimento, uma mulher de 25 anos com passagem criminal por receptação, relatou que por volta das 12h um homem desconhecido, descrito como “galego”, com casaco preto e calça jeans, deixou o veículo.

O homem solicitou que o caminhão fosse lavado e pagou R$ 150 pelo serviço, dizendo que voltaria mais tarde para buscá-lo. A mulher recebeu o pagamento via Pix em nome de um homem, porém ele não retornou para buscar o veículo e ela não sabe se o nome informado era verdadeiro.

Por fim, a proprietária do local e o caminhão recuperado foram conduzidos até a Central de Polícia para os procedimentos cabíveis.

