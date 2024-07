Motorista perde controle de carro e bate em guard rails na rodovia Antônio Heil

Um motorista de 43 anos ficou ferido após bater o carro em um guard rail na rodovia Antônio Heil, em Itajaí. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, 11h35. O fato ocorreu na altura do bairro Brilhante.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo, Tiguan, tinha placas de Blumenau. No local, os agentes constataram que o motorista seguia no sentido Itajaí-Brusque, quando, no quilômetro 18, perdeu o controle do carro e colidiu com o guard rail.

Os policiais não conseguiram o relato da vítima, pois a mesma foi levada para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. De acordo com o relatório da PMRv, o homem sofreu ferimentos leves.

Através da consulta ao sistema, os policiais constataram que o veículo encontra-se com licenciamento atrasado.

