Defesa Civil emite novo alerta para risco de chuva intensa em Brusque; saiba até quando

Um novo comunicado foi emitido pela Defesa Civil alertando para o risco de chuva intensa em Brusque e região até o domingo, 14. Os volumes médios acumulados podem superar os 100 milímetros. O risco para alagamentos e enxurradas é alto.

A presença da chuva ocorre devido a formação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão.

Chuva intensa e pontual

Segundo o órgão, a chuva, prevista para esta sexta-feira, 12, ocorre de forma persistente, variando de fraca a moderada, mas por alguns momentos e de forma isolada ocorre de forma intensa. Os volumes médios acumulados variam em torno dos 70 a 90 mm, porém devido a possibilidade de temporais pontuais, os volumes podem superar os 100 mm de forma pontual.

No sábado, 13, a formação de um novo sistema de baixa pressão sobre o estado volta a provocar chuva intensa e volumosa. Ela começa no período da manhã, mas deve ganhar força entre a tarde e a noite, condição que se estende até a manhã do domingo e que pode resultar em volumes acumulados significativos.

No decorrer do domingo o sistema se afasta para o mar, diminuindo a intensidade e condição para chuva.

