VÍDEO – Cratera se abre e interdita rua em São Bento do Sul

Por volta das 4 horas da manhã desta sexta-feira, 12, a rua Romulado Quint, bairro Rio Negro, em São Bento do Sul, no Norte catarinense, foi danificada com o desmoronamento de toda a pista. Imagens feitas pela prefeitura do município mostram o trecho de cerca de 40 metros, que virou uma cratera.

Segundo informações, nenhuma pessoa ficou ferida com o desmoronamento. Porém, a cratera ficou próxima a casas que estão na rua. Equipes da prefeitura foram até o local buscar soluções para que o buraco não aumente.

O local e outras ruas ao entorno estão sendo contempladas com obras de pavimentação, sendo que com as últimas semanas, e especialmente a noite de quinta-feira, 11, apresentando volume constante e intenso de chuvas, a estrutura não suportou e cedeu.

Veja um vídeo da cratera

Em análises prévias realizadas pela empresa responsável pela obra, engenheiros da prefeitura, Secretaria de Obras e Defesa Civil, estimou-se que a provável causa do desastre tenha sido o rompimento da rede de drenagem pluvial. Entretanto, isso só poderá ser confirmado após a conclusão da perícia técnica.

No momento, o trabalho realizado pela equipe interdisciplinar direciona esforços para conter o desmoronamento, uma vez que a previsão é que a chuva venha novamente no fim de semana. Para isso, as equipes devem trabalhar com máquinas para reduzir o peso que pode comprometer a base do morro.

Equipes da Celesc, Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil regional e o gabinete da prefeitura atuam diretamente para prestar o devido auxílio aos moradores, sendo que até o presente momento nenhuma residência foi atingida ou interditada.

