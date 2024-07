Operação Sentinela: presos por crimes cometidos em Brusque são condenados e penas ultrapassam 154 anos

Os 25 presos da Operação Sentinela, realizada pela Polícia Civil de Brusque, foram condenados a penas que, somadas, ultrapassam 154 anos. O julgamento dos réus ocorreu na quarta-feira, 10, na Vara Criminal da Comarca de Brusque.

As prisões ocorreram em Brusque, Guabiruba, Canelinha, Itajaí, Navegantes e Xaxim. O responsável pela operação, o delegado Alex Bonfim Reis, a condenação dos réus demonstra a importância da investigação policial com a coleta de elementos para desmantelar a organização criminosa.

A quadrilha atuava na prática de diversos crimes como tráfico de drogas, roubos e homicídios.

Relembre a operação

Na operação, 100 policiais civis participaram das ações. Ao todo, foram 31 mandados expedidos, sendo 17 deles de prisão temporária e 14 de busca e apreensão.

Houve a colaboração de agentes pertencentes às Delegacias Regionais de Itajai, Blumenau, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Grande Florianópolis, do Núcleo de Operações com Cães (NOC), do Serviço Aeropolicial (SAER), e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Investigações

De acordo com o delegado Alex Reis, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, as investigações começaram em 2022 a partir de um crime de tráfico de drogas cometido em Brusque.

A partir disto, foi-se descoberto uma organização criminosa com 40 pessoas envolvidas, sendo apenas 35 identificadas. Os crimes cometidos são estelionato, homicídio, roubo e tráfico de drogas.

As pessoas presas em Canelinha, Guabiruba, Itajaí, Navegantes e Xaxim também participaram dos crimes cometidos em Brusque.

Prisões

Algumas das pessoas presas em Brusque, já tinham outros mandados de prisão em aberto por conta de tráfico de drogas.

Foram efetuadas prisões nos bairros Águas Claras, Bateas e Dom Joaquim. Nas buscas, foram apreendidos aproximadamente R$ 5 mil, simulacros de arma de fogo e documentos.

*Texto atualizado no dia 12/7, às 12h20. A Polícia Civil corrigiu a soma do tempo das penas dos sentenciados, um total de 154 anos

