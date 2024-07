Após atingir pico na madrugada, saiba nível do rio Itajaí-Mirim na manhã desta sexta-feira em Brusque

O rio Itajaí-Mirim, em Brusque, atingiu o pico de 4,36 metros por volta das 5h30 desta sexta-feira, 12. Com esse nível, houve alagamentos pontuais nos loteamentos Ema II e Santa Mônica, e também na porção final da margem direita da Beira Rio.

O nível do rio no momento é de 4,35 metros. A tendência é que permaneça nessa medida até por volta das 11h, quando o rio deve entrar em recessão.

Ocorrências registradas

A Defesa Civil de Brusque registrou sete chamados. Foram três deslizamentos, nos bairros Poço Fundo, Souza Cruz e Limeira Baixa.

Também ocorreram dois alagamentos em via pública na Limeira Alta e no Limoeiro. Outras duas ocorrências de erosão fluvial, ambas na Cristalina e uma queda de árvore no Cedro Alto também foram registradas. Não houve desalojados ou desabrigados.

