Eleições 2024: conheça os pré-candidatos a prefeito de Brusque

O período das convenções, quando são confirmadas as candidaturas para as eleições de outubro, começa no final de julho e termina no começo de agosto. Até o momento, Brusque tem seis pré-candidatos a prefeito.

Composições entre partidos são esperadas e o número real de candidatos na disputa deve ser menor do que as projeções atuais. Os pré-candidatos à prefeitura são dos partidos DC, MDB, PL, PSD, PT e União Brasil.

Alessandro Simas (União)

O pré-candidato do União Brasil é o vereador Alessandro Simas, ex-presidente da Câmara de Brusque. O parlamentar concorreu à prefeitura na eleição suplementar de 2023 pelo PP. Ele ficou em segundo na disputa, com 18,7 mil votos.

Simas foi apoiado, naquela ocasião, pelo ex-prefeito Ciro Roza, que desta vez é pré-candidato. O União Brasil já confirmou aliança com o DC do pré-candidato Danilo Visconti, que pode formar composição com Simas.

André Vechi (PL)

O prefeito André Vechi vai disputar a reeleição pelo PL. O vice-prefeito André Batisti, o Deco, também do PL, deve permanecer ao lado de Vechi na busca pela reeleição. O atual prefeito foi eleito em 2023 para um mandato-tampão de um ano e quatro meses, em razão da cassação do ex-prefeito Ari Vequi.

Na eleição suplementar de 2023, Vechi foi eleito com 27,1 mil votos. Antes, enquanto vereador, ele era presidente da Câmara. Os partidos Podemos, PP, PRD e Republicanos já anunciaram apoio à reeleição de André Vechi.

Ciro Roza (PSD)

O ex-prefeito Ciro Roza planeja retornar à prefeitura e é considerado pré-candidato a prefeito nas eleições de outubro pelo PSD. Em Santa Catarina, PSD e PL são “rivais” e a tendência deve ser replicada em Brusque, com os dois partidos em lados opostos.

No entanto, Ciro está inelegível até 2026, em razão de desaprovação de contas pela Câmara enquanto era prefeito. Isso não significa que ele não possa tentar registrar a candidatura, eventualmente conseguir uma decisão favorável e garantir a participação nas eleições.

Cedenir Simon (PT)

O ex-secretário de Governo Cedenir Simon é o nome do PT como pré-candidato a prefeito. O partido, que comandou o Executivo brusquense entre 2009 e 2015, tradicionalmente participa das eleições com candidatos à prefeitura. Ele é apoiado pelo ex-prefeito e superintendente do Ministério do Trabalho em SC, Paulo Eccel.

Naturalmente, por integrar a federação Brasil da Esperança, o PT já conta com apoio de PV e PCdoB. Antes, eram vistos como opções da federação na disputa a ex-secretária de Saúde Cida Belli, do PT, e o advogado Artur Antunes Pereira, do PV, além de Cedenir. O nome do ex-secretário de Governo, porém, foi escolhido na hora da decisão.

Danilo Visconti (DC)

O oficial substituto do Registro de Imóveis, Danilo Visconti, que foi procurador-geral em parte do governo interino do ex-prefeito Roberto Prudêncio, pretende concorrer à prefeitura pelo Democracia Cristã, partido que deve formar uma aliança com o União Brasil.

Danilo era próximo do ex-prefeito Ciro Roza e, inclusive, filiado ao PSD, mas rompeu com o ex-chefe do Executivo conforme as eleições se aproximavam. O afastamento ocorreu por uma tentativa de Danilo em buscar espaço. Assim, ele se filiou ao DC.

Nik Imhof (MDB)

O vereador Nik Imhof é o nome do MDB como pré-candidato à prefeitura. O parlamentar foi eleito em 2020 à Câmara com 1,9 mil votos, sendo o vereador eleito mais votado. O emedebista foi líder do governo na Câmara durante a gestão de Ari Vequi.

Nos bastidores circula que Nik Imhof tem a intenção de concorrer a vice-prefeito, apesar de já ter sido anunciado como pré-candidato a prefeito. Segundo uma fonte do MDB, a possibilidade gira em torno de uma composição com o ex-prefeito Ciro Roza, com Nik de vice.

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: