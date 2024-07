Brusque necessita de novidades

A janela de transferências do futebol nacional foi reaberta e o Brusque ainda não anunciou nenhum reforço para a sequência da temporada. Afundado na zona de rebaixamento, com um ataque que não faz gol e empatando uma atrás da outra, o time tem uma necessidade urgente de algo novo para engatar uma virada e evitar o retorno para a Série C. Me perdoe quem acha o contrário, mas eu não consigo ter toda essa calma que o técnico Luizinho Vieira tem para lidar com um momento tão grave. E não é apenas voltando para o Augusto Bauer que os problemas estarão resolvidos. Falta qualidade ofensiva, e o time não consegue evoluir mesmo com várias tentativas diferentes de formações.

O time não vence, e o pessoal de cima vai abrindo espaço. O Brusque precisa engatar duas vitórias seguidas para encostar na turma de fora do Z4, e não dá indicativos que vá fazer isso. Domingo tem jogo contra a Chapecoense (que já anunciou algumas contratações na janela, incluindo o ex-zagueiro do Inter Rodrigo Moledo) , que conseguiu importantes vitórias fora de casa, sem convencer dentro da Arena Condá. A diretoria do Verdão do Oeste sentiu que tem urgência para arrumar o time. Por aqui, só vemos cautela.

O Brusque tem um bom retrospecto recente contra a Chape, e uma defesa que vai se comportando bem. O problema é o ataque. Acontece que mais um empate, mesmo fora de casa, não vai ser um bom negócio.

Estádio

Seguem em ritmo acelerado, praticamente dia e noite, as obras para que o Estádio Augusto Bauer esteja pronto e liberado para que o Carlos Renaux possa jogar na quarta-feira da semana que vem contra o Blumenau, pela Série B do Catarinense. A diretoria do Renaux promete deixar todos os laudos em dia, enquanto funcionários trabalham na conclusão das novas arquibancadas. Para um jogo da Série B do Catarinense, sem exigência de tamanho de estádio, acho que vai estar tudo OK. Mas será que vai dar tempo para que o Brusque enfrente o Paysandu em casa no dia 24?

Em Blumenau

O governador Jorginho Mello esteve em Blumenau para assinar a papelada que deu à Prefeitura de Blumenau o controle do Centro Esportivo do Sesi, que contempla uma grande estrutura de ginásios, além do estádio, hoje abandonado, e que será de novo a casa do Metropolitano e do Blumenau. Para completar, ontem, o governador em exercício e deputado estadual Mauro de Nadal , anunciou a liberação, através de emendas de bancada de deputados da região, de R$ 5 milhões, apenas para reformas das instalações. Como seria bom se contássemos com uma ajuda dessas pro nosso estádio aqui, né?

Base

O time sub-20 do Brusque perdeu para o Hercílio Luz por 3 a 1 ontem e está apenas na sétima colocação do campeonato estadual, já eliminado e sem chances de ganhar uma vaga na Copa São Paulo Junior de 2025. Estão classificados para a fase final, e com vaga na Copinha, Barra, Criciúma, Hercílio Luz e Marcílio Dias. Se no profissional não tem comparação, na base estamos tomando banho do rival de Itajaí. Eles vão pra São Paulo no ano que vem.