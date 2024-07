Eleições 2024: partidos de Brusque começam a definir datas para convenções

Partidos e federações de Brusque podem realizar, entre 20 de julho e 5 de agosto, convenções para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Algumas siglas já começaram a definir as datas.

Dentre os partidos que têm pré-candidatos a prefeito, a primeira convenção que já tem data é a do PL, do atual prefeito André Vechi, que deve acontecer no próximo dia 22.

A da federação Brasil da Esperança, composta por PT, PC do B e PV, que tem Cedenir Simon como pré-candidato, deve realizar a convenção no dia 28.

O DC, de Danilo Visconti, o PSD, de Ciro Roza e o União Brasil, de Alessandro Simas, marcaram a convenção para a data-limite, dia 5 de agosto. O MDB, de Nik Imhof, ainda não definiu data.

Após a definição das candidaturas, os partidos têm até 15 de agosto para registrar os candidatos na Justiça Eleitoral.

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: