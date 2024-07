Carlos Renaux vence o Metropolitano e se garante na próxima fase da Série B estadual

O Carlos Renaux venceu o Metropolitano por 3 a 1 na noite chuvosa e fria desta quinta-feira, 11, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Catarinense. Belém, Jeffinho e Wendel Bahia marcaram para o Vovô, enquanto Kaio fez o gol do Metrô. Com o resultado, o time brusquense está garantido na segunda fase da competição.

O primeiro gol saiu aos 34 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Jeffinho, o goleiro Cláudio Vitor bateu roupa e Belém completou para o fundo do gol.

Aos 17 do segundo, Jeffinho tranquilizou uma partida que seguia em aberto. Após disputa no meio-campo, Belém achou um passe de cabeça a Wendel Bahia, que arrancou pela ponta direita, invadiu a área e fez o passe para Jeffinho, livre, completar para o gol. O camisa 7 ainda pareceu ter caído de mau jeito no momento da finalização, mas seguiu na partida.

Em contra-ataque aos 25 minutos da segunda etapa, Lucas Rocha fez belo passe em profundidade para Wendel Bahia. O atacante avançou em velocidade até a entrada da área e fuzilou no canto direito de Cláudio Vitor: 3 a 0.

O Metropolitano ainda diminuiu aos 36. Kaio recebeu passe longo, dominou com categoria e fez um golaço, colocando na gaveta. Denison, ainda se reposicionando na pequena área, voou para tentar a defesa, sem sucesso.

Classificado

Com a vitória, o Carlos Renaux já não pode mais terminar a primeira fase abaixo da sexta posição. Portanto, está garantido, pelo menos, na segunda fase da Série B estadual.

As duas rodadas seguintes servem para buscar uma classificação direta às semifinais. O primeiro e o segundo colocado já se garantem nas semifinais. No mais, se enfrentam o terceiro e o sexto colocado; e o quarto e o quinto, em ida e volta, para definir os outros dois semifinalistas.

O campeão e o vice-campeão da Série B sobem à elite do Catarinense em 2025.

Próximo jogo

O Carlos Renaux volta a campo nesta quarta-feira, 17, contra o Blumenau. O apito inicial está marcado para as 17h. No site da Federação Catarinense de Futebol (FCF), consta que a partida será realizada no Estádio das Nações, mas o Renaux tenta deixar o Augusto Bauer em condições de receber o jogo.

O Metropolitano recebe o Santa Catarina no Genésio Ayres Marchetti, em Ibirama, às 15h deste domingo, 14.

Carlos Renaux 3×1 Metropolitano

Campeonato Catarinense – Série B

7ª rodada

Quinta-feira, 11 de junlo de 2024

Estádio das Nações, Balneário Camboriú

Carlos Renaux: Denison; Belém, Vitão, Diogo, Jonathan; Murilo (Kaio), Lucas Rocha (Willian Kaefer); Raphael Soares, Doda (Wendel Bahia), Jeffinho (Sardagna); Uederson (Kassio).

Técnico: Sílvio Criciúma

Metropolitano: Cláudio Vitor; Alex, Udson (Jordan), Fernando, Pablo (Vini Demmer); Roger, Wallace (Gabriel); Menezes (Kaio), Paul; Baianinho e Everton (Marco Antônio).

Técnico: Rodrigo Cascca

Gols: Belém, Jeffinho e Wendel Bahia; Kaio

Cartões amarelos: Doda; Baianinho, Menezes, Kaio e Wallace.

Luiz Augusto Silveira Tisne, auxiliado por José Paulo Martins Sinfrônio e Elen Carolin Portal Sieglitz.

Quarto árbitro: Tiago Soares dos Santos

