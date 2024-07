Reitora da Unifebe participa de reunião em Brasília com ministro da Educação

A reitora do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), Rosemari Glatz, se reuniu com o Ministro da Educação, Camilo Santana, em Brasília, na quinta-feira, 11.

Além de Rosemari, também estiveram presentes os reitores da Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe), Abruc e representantes do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung).

Lei das Comunitárias

Na ocasião, os representantes das universidades comunitárias conversaram sobre a lei 12.881/13, conhecida como as Leis das Comunitárias, que estabelece o marco regulatório para o reconhecimento das instituições comunitárias de educação superior.

A reunião, solicitada pelo deputado catarinense e egresso da Unifebe, Pedro Uczai, visou fortalecer e garantir a perenidade das instituições comunitárias de ensino superior no Brasil.

“Foi uma reunião histórica, com o ministro Camilo Santana e toda a equipe do MEC, que acolheu uma questão central: fomentar e construir políticas públicas tendo as universidades comunitárias como parcerias, e regulamentar a lei 12.881/13”, destaca o deputado.

Para Rosemari Glatz, o encontro representou um importante marco para as instituições comunitárias.

“Transformar a educação em desenvolvimento está entre as premissas das nossas universidades. Nesse sentido, ter esse espaço e apresentar o que fazemos para o Ministro da Educação e toda sua equipe do ministério, evidencia a representatividade das nossas instituições perante todo o país. Além disso, colocamos as nossas instituições à disposição para a formação de qualidade de professores, pois a falta de formação de professores qualificados é uma realidade no Brasil e já se reflete nos indicadores. Precisamos atuar para que o problema não se agrave ainda mais, e nós temos competência para isso, pois historicamente investimos na formação de professores” , afirma.

Leia também:

1. Motorista bate em mureta e abandona carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque

2. Mulher bate com carro em cerca de arame após sair da pista em rodovia de Gaspar

3. Festival da Cuca, arraiá e mais: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

4. Moradores de Brusque avaliam serviços do novo Pronto Atendimento do Santa Terezinha

5. Eleições 2024: conheça os pré-candidatos a prefeito de Brusque



Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: