VÍDEO – Suspeita de articular quadrilha que pratica extorsão é presa em Itajaí

Uma mulher, de 24 anos, que estava foragida do Rio Grande do Sul, foi presa pela Polícia Civil de Itajaí na manhã da quinta-feira, 11. Ela é apontada como uma das principais articuladoras de um grupo criminoso.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem é conhecida como ‘Loira’. A quadrilha é responsável por realizar diversas extorsões em Itajaí.

Função dentro do esquema

Por causa dos conhecimentos bancários da mulher, ela ocupava uma relevante função dentro do esquema. Ela também ameaçava as vítimas e frequentemente era vista nas redes sociais exibindo artigos de luxo e armas de fogo.

Após trocas de informações de inteligência entre as equipes da 1ª DP de Sapucaia do Sul/PCRS e da Divisão de Investigação Criminal de Itajaí, a foragida foi capturada em uma residência no bairro São Vicente, em Itajaí.

Ela foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

