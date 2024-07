Para quem reside em Brusque ou em qualquer outra cidade no Vale do Itajaí e tem planos de atividades ao ar livre no fim de semana, seja a trabalho ou lazer, é importante ficar atento ao que antecipa a previsão do tempo.

Segundo a meteorologista do AlertaBlu, Tatiane Martins, as condições climáticas não devem se firmar na região, sob a permanência do risco de chuva entre esta sexta-feira, 12, e o domingo, 14, sem horário específico para ocorrer.

No boletim emitido, a profissional destaca que, além dessa situação predominantemente adversa, o padrão de inverno tende a manter uma baixa sensação térmica, sob temperaturas diurnas inferiores a 20°C.

Em relação a possíveis aberturas de sol nesse período, há alguns sinais de melhoria à vista, mas somente a partir da tarde de domingo.

A meteorologista explica que, na maior parte desta sexta-feira, a chance de chuva é menor. Se chover, a precipitação tende a ser fraca, com tendência de acumular marcas pouco expressivas.

No entanto, a partir da tarde de sábado, o risco de precipitação forte aumenta consideravelmente, estendendo-se à manhã de domingo, podendo resultar em volumes expressivos, impondo assim, uma condição de alerta.

De modo geral, a especialista do AlertaBlu recomenda que os casacos e guarda-chuvas estejam à mão, pois certamente ainda serão muito utilizados durante o fim de semana.

Portanto, quem está planejando atividades externas que necessitem de tempo seco, deve prestar muita atenção à previsão meteorológica, para evitar contratempos.

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, mantemos o foco nas atualizações meteorológicas.

Vamos, agora então, destacar o monitoramento realizado durante a últimas horas na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Vale ressaltar também, os volumes de chuva, somados entre a quinta-feira e primeiras horas da manhã desta sexta-feira (indicado em azul).

O tempo em fotos dos leitores

Para encerrar esta seção com chave de ouro, convidamos você a apreciar as deslumbrantes paisagens então compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a mágica do amanhecer desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 5

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 12

