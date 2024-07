Durante este fim de semana, os volumes de chuva têm afetado Brusque e todo o Vale do Itajaí de maneira constante, no entanto, sem somar acumulados expressivos na região, a ponto de potencializar transtornos.

Porém, boas notícias estão por vir. A atual condição climática adversa está prestes a mudar com a chegada iminente de um frio seco à região, a partir da segunda metade de julho.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, irá detalhar a projeção para este domingo e próximos dias em seu boletim, compartilhado junto à nossa coluna, que será apresentado mais adiante.

Números parciais da chuva

Antes disso, é importante destacar os índices pluviométricos registrados entre a madrugada até as primeiras horas da manhã deste domingo.

As medições indicam precipitações abaixo de 20 mm, o que não causa preocupação quanto ao nível do rio Itajaí-Mirim. Acompanhe a seguir, os valores parciais registrados até o momento.

A chuva neste domingo

*Boletim emitido pela Climaterra >>

Queremos informar aos moradores de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí, que a região ainda pode ter chuva forte no decorrer deste domingo. Diante disso, é importante manter-se vigilante.

De acordo com as últimas atualizações dos simuladores meteorológicos, o período tende a seguir sob a presença predominante de nuvens e umidade.

No entanto, alguns momentos de melhoria começam a despontar, e não estão descartadas curtas aberturas de sol, principalmente a partir da tarde.

Essa mudança, antecede então, notícias positivas, diante de uma melhora gradativa do tempo a partir da próxima segunda-feira.

Além disso, a segunda quinzena de julho deve trazer de volta a estabilidade climática, sob a previsão de uma situação mais favorável às práticas externas, seja a trabalho ou lazer.

Contudo, as baixas temperaturas continuarão presentes, havendo uma transição de um frio úmido para seco, que deve perdurar na sequência de julho.

Caso ocorra chuva, será em forma de chuviscos bem pontuais, mas é mais provável que os próximos dias apresentem tempo seco em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

Rio Itajaí-Mirim após anúncios

Chuva e o rio Itajaí-Mirim

Vamos agora atualizar nossos leitores sobre a situação do rio Itajaí-Mirim, especificamente na região de Vidal Ramos, município que abriga suas principais nascentes. Situação, até então, apresenta um quadro de normalidade

Acompanhe abaixo a evolução de seu nível entre a madrugada deste domingo até as primeiras horas da manhã. O pico ocorreu às 5h, quando atingiu 2,79 metros.

É importante considerar que a situação atual, observada até por volta das 7h, está sujeita a mudanças. O nível do rio poderá subir ou descer, dependendo da quantidade de chuva que ainda cairá sobre a região.

Esses dados são provenientes do monitoramento realizado pela Agência Nacional de Águas (ANA), que possui réguas de medição instaladas no bairro Salseiro, em Vidal Ramos.

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

