O ator Douglas Rosa, conhecido do grande público por suas atuações em novelas como Caminho das Índias (ganhadora do Emmy) estará em Florianópolis nas próximas sexta e sábado, dias 19 e 20 de julho, para ministrar a imersão “Destrave”.

“A ideia é de fato destravar profissionais das mais diversas áreas que já entenderam a importância de ser o rosto do próprio negócio, divulgando seus produtos e serviços; a imersão também tem o propósito de resgatar a criatividade, a autoestima e a autoconfiança, para ajudar essas pessoas a fortalecerem a sua presença digital e impulsionar suas carreiras. Quem floresce pessoalmente brilha profissionalmente”, explica Douglas.

O workshop será realizado no Espaço Bewiki – rua Hermann Blumenau, 110, Florianópolis. A imersão combina dinâmicas individuais e exercícios em grupo para ensinar técnicas que ajudam a desenvolver a oratória e melhorar a fala em reuniões e palestras, e também ajuda na perda da timidez, especialmente para aqueles que desejam gravar vídeos e criar conteúdos para redes sociais.

O ator, natural de Curitiba – PR, tem uma bagagem de 24 anos de experiência nas artes cênicas, em palestras e na comunicação. Também possui experiência como diretor, roteirista e produtor – como no longa-metragem com a participação de Babu Santana, Douglas Silva e Duda Nagle. Ainda na TV, esteve no elenco da novela Cheias de Charme, séries como Sob Pressão e Ilha de Ferro, além de filmes como Linha de Passe, dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas, e o Especial Mamonas Assassinas, onde interpretou o baixista Samuel Reoli,

Como participar?

As aulas presenciais desta turma em Florianópolis têm vagas limitadas. O curso tem carga horária de 10 horas. Para mais informações sobre o workshop e sobre o ator Douglas Rosa, e para garantir uma das vagas, os interessados devem acessar o site do curso.