Criminoso usa endereço de morador de Brusque em golpe de anúncios falsos; entenda

Um morador de Brusque realizou um boletim de ocorrência após ter seu endereço vinculado a um golpe nas redes sociais. Um golpista colocava anúncios falsos de produtos à venda no Facebook e, durante a conversa, informava o endereço do morador como ponto de retirada. O boletim de ocorrência foi emitido pela vítima na última sexta-feira, 12.

O morador do bairro Jardim Maluche conta que diversas pessoas já foram até sua residência questionando sobre os produtos dos anúncios. “Vieram mais de 20 pessoas aqui em casa, umas dez disseram ter feito pix, algumas vinham de outras cidades com caminhões de mudança”.

O perfil que anuncia as vendas tem o nome de Lucas Nascimento. Desde a última vez que o morador viu os anúncios, todos tiveram a localização alterada para Curitiba, no Paraná.

Ao acessar o perfil do golpista, é possível ver dois produtos à venda. Os dois constam com a localização no Paraná. O suspeito também agora possui o perfil restrito apenas para amigos.

A denúncia também serve para alertar demais pessoas da região sobre o uso de seus endereços, assim como para evitar outros golpes de anúncios falsos.

