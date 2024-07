Guarani Futsal disputa competição nacional com 131 times

O Sub-12 do Guarani Futsal disputa, de 22 a 27 de julho, a Supercopa América de Futsal, em Balneário Camboriú, Itajaí e Camboriú. A competição reúne 130 clubes de todo o país, além do convidado Sodegaura, do Japão, em torneios da categoria Sub-7 à Sub-15.

A equipe brusquense está no Grupo 1, ao lado de Botafogo, Sepam/Operário-PR e Cecam, de Camboriú. O torneio Sub-12 tem 16 times divididos em quatro grupos. Espalhados pela Supercopa América, também estão clubes como Flamengo, São Paulo, Coritiba, Remo e outras forças de diversas partes do país.

Em 2023, o Guarani disputou a competição na categoria Sub-11 e obteve o sexto lugar. “Os meninos estão muito empolgados com a oportunidade de novamente disputar este importante torneio. Nosso objetivo, como sempre, é competir bem e desfrutar desta oportunidade de realizar este intercâmbio com escolas de todo país na nossa modalidade”, comenta o técnico José Carlos Torresani.

Segunda-feira, 22/07

12h20 – Sepam/Operário-PR x Guarani

Ginásio Gabriel Colares – Itajaí

Terça-feira, 23/07

14h40 – Guarani x Cecam

Ginásio Municipal de Camboriú

Quarta-feira, 24/07

12h20 – Botafogo x Guarani

Barra Multieventos Hamilton Linhares Cruz, Balneário Camboriú

