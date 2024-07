VÍDEO – Polícia Civil pede ajuda de moradores para identificar suspeito de furtos em comércios de Brusque

A Polícia Civil de Brusque solicitou o auxílio da população para identificar um homem suspeito de praticar furtos em comércios do Centro e do bairro Jardim Maluche, entre os meses de abril e julho. Uma das ações do suspeito foram gravadas.

De acordo com o delegado da Divisão de Furtos e Roubos (DFR), Fernando Farias, o homem é suspeito de atuar em quatro furtos e em uma tentativa, no período de abril a julho.

Imagens de câmeras de segurança flagram o homem tentando arrombar um estabelecimento na avenida Beira Rio. Ele chega em uma bicicleta depois e tenta abrir a porta de um comércio utilizando um tipo de barra.

Após quase quatro minutos, o homem não consegue arrombar a porta. Assim, ele para por um tempo e arremessa um objeto na porta, deixando o local com sua bicicleta.

Informações sobre a identificação do homem podem ser repassadas no número (47) 3251-8326, ou diretamente na DFR, com a garantia do sigilo do denunciante.

