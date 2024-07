Corpo de pescador desaparecido em Barra Velha é encontrado na Praia do Ervino

O corpo de um pescador desaparecido em Barra Velha foi encontrado em São Francisco do Sul na manhã desta quarta-feira, 17. A vítima foi identificada como Olivio João da Silva, de 56 anos. Havia suspeita de que ele fosse o homem que desapareceu ao tentar atravessar o rio Itajaí-Mirim, em Brusque, no sábado, 13.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o corpo foi encontrado por volta das 10h30, na Praia do Ervino, em São Francisco do Sul. A Polícia Militar, Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.

Sobre a suspeita de que a vítima fosse o homem desaparecido em Brusque, a negativa foi dada pelo Corpo de Bombeiros do município.

Desaparecimento em Barra Velha

Os bombeiros foram acionados para o desaparecimento de Olivio na manhã da última sexta-feira, 12, por volta das 9h30, na localidade de Itajuba, em Barra Velha.

A embarcação de Olivio foi encontrada à deriva por outros pescadores que navegavam pelo local. Desde a última sexta-feira, equipes dos bombeiros militares e da Marinha do Brasil faziam buscas pelo corpo de Olivio.

Desaparecido em Brusque

As buscas pelo homem desaparecido em Brusque continuam e chegam ao quinto dia. Equipes dos bombeiros seguem utilizando embarcações para encontrá-lo na água, assim como buscas a pé, pelas margens do rio.

