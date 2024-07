Trabalhadores são presos dentro de cofre durante roubo no Norte catarinense

Armas foram roubadas de um clube de tiro na manhã desta quarta-feira, 17, em Itaiópolis, no Norte catarinense. O clube fica localizado no bairro Santo Antônio, no anterior da cidade.

Segundo relato do proprietário do local à Polícia Militar, ele andava de moto de trilha e percebeu algo estranho pelas câmeras de segurança, que possui acesso pelo celular.

Ele foi até o clube, onde sua esposa contou que abriu a loja e, em certo momento, três homens armados e mascarados anunciaram o assalto. Após isso, ela e pedreiros que trabalhavam em uma obra foram amarrados e trancados em um cofre.

A PM informou que armas e munições foram levadas, mas não foi possível saber a quantidade e os modelos.

Para a fuga, os assaltantes roubaram também o carro do dono do clube, um Jepp Renegade, que foi encontrado durante à tarde na localidade de Avencal, também no interior de Itaiópolis.

O clube de tiro foi preservado para o trabalho da Polícia Civil e Cientifica. Até o momento ninguém foi preso e a Polícia Militar segue em busca dos suspeitos.

