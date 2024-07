Após grande parte da região Sul do Brasil sofrer os impactos do El Niño, que provocou enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul, trazendo sérios transtornos também ao Vale do Itajaí, o La Niña promete impor efeitos opostos.

Caracterizado pelo resfriamento das águas do oceano Pacífico, na costa do Peru e Equador, o La Niña está sendo monitorado de perto por meteorologistas, que projetam sua influência sobre a primavera de 2024.

Para Brusque, isso pode significar um prolongamento do inverno, com pulsos de frio se estendendo então até setembro ou outubro, caso as previsões se confirmem.

Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, tem atualizado a situação semanalmente sobre a evolução do La Niña e suas possíveis consequências.

Até agora, em julho, o fenômeno ainda não refletiu efeitos na atmosfera e, consequentemente, não teve impacto no planeta.

Confira, após a foto, uma análise detalhada de Coutinho sobre os possíveis efeitos do La Niña para as cidades situadas no Vale do Itajaí, especialmente em Brusque.

La Niña e o inverno

*Boletim: Climaterra >>

Queremos começar este boletim destacando que o La Niña segue sob a perspectiva de formação sobre o oceano Pacífico e, até o momento, não está afetando o inverno na região Sul do Brasil, especialmente em Brusque.

Atualmente, a estação segue seu curso normal, com episódios de frio e alternando entre sequências de dias úmidos e secos. Portanto, o La Niña não está trazendo mudanças para o inverno atual.

La Niña na primavera

No entanto, as simulações meteorológicas indicam que os efeitos do La Niña podem começar a se manifestar a partir de setembro.

Diante disso, há uma perspectiva de um prolongamento do inverno em Brusque e região, com eventos de frio tardio, podendo se estender até outubro, caso as expectativas venham se confirmar.

Em relação às chuvas, a primavera sob a influência do La Niña tende a trazer chuvas mais irregulares, podendo resultar em variações mais significativas no clima.

Além disso, há indícios que o fenômeno venha se estender até pelo menos março de 2025, resultando em um verão com menos ondas de calor.

La Niña monitorada

As informações presentes neste boletim baseiam-se nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, sujeitas a constantes mudanças, à medida que novas informações vão sendo incorporadas.

Continuaremos então, monitorando a evolução do La Niña e trazendo atualizações semanais.

Por enquanto, o destaque é a possibilidade de um inverno prolongado, podendo se estender até a primavera em Brusque e região. Vamos aguardar para ver se essas perspectivas irão se concretizar.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que foram registradas apenas ocorrências de garoa durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quinta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 4

