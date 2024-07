Funcionários da Celesc de Brusque realizam paralisação nesta quinta-feira

Funcionários da Celesc de Brusque fizeram uma paralisação nesta quinta-feira, 18, em protesto contra a postura da atual diretoria da Celesc. O movimento foi promovido pela Intersindical dos Eletricitários de Santa Catarina (Intercel). A princípio, a paralisação acontece em diversas regiões do estado.

De acordo com uma nota feita pela entidade, a empresa tem assumido uma postura de inércia em todas as demandas apresentadas pelos sindicatos, “inclusive na negociação do acordo de PLR que prevê a participação dos celesquianos nos lucros e resultados da empresa”.

“Demonstrando a falta de valorização dos empregados, ao mesmo tempo que, ignorando os apelos da entidade sindical, insistiu na implantação de um novo sistema de atendimento comercial que ocasionou um verdadeiro caos no atendimento em todas as lojas do estado, trazendo prejuízos à sociedade catarinense e aos atendentes comerciais, ante a precariedade e as constantes falhas no sistema e na emissão das faturas de energia”.

O comunicado ainda menciona que há meses foi vivenciado, nas regiões de São Paulo e no Rio Grande do Sul, um caos por conta da privatização das distribuidoras de energia elétrica. “Mesmo com este exemplo claro, a diretoria tem planejado a terceirização do atendimento à sociedade, precarizando a qualidade, o que refletirá negativamente no atendimento à população, e desta forma mascarando uma futura privatização da Celesc.

“Deste modo, resta aos empregados a mobilização em defesa de seus direitos e da sociedade catarinense.

Os trabalhadores pedem apoio à população para que seus direitos sejam respeitados, garantindo condições para que o serviço de qualidade prestado pelos celesquianos continue. Durante a paralisação os serviços essenciais serão mantidos de forma voluntária pelos trabalhadores, reforçando o compromisso com a população.

Os sindicatos reafirmam a necessidade de avanços nas negociações dos Acordos Coletivos e da mudança de postura da diretoria da Celesc, para que os trabalhadores tenham melhores condições laborais e, assim, consigam atender a população com responsabilidade e qualidade, promovendo o desenvolvimento social e econômico do nosso estado.”

Comunicado da companhia de energia

Em nota, a Celesc respondeu que lamenta a decisão dos sindicatos de promover uma paralisação no momento em que a companhia realiza a transição para o novo sistema comercial. “Infelizmente essa atitude impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados à população”.

Confira a nota completa:

“A diretoria da Celesc reconhece e respeita o direito à mobilização sindical, porém lamenta a decisão dos sindicatos em promover uma paralisação, especialmente nas lojas de atendimento, neste momento de transição para o novo sistema comercial.

Infelizmente essa atitude impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados à população.

Reforçamos que a diretoria está analisando a situação de forma conjunta: a valorização dos empregados aliada à sustentabilidade financeira da empresa.

O protagonismo da Celesc no setor elétrico nacional é fruto do trabalho e do comprometimento de todos os empregados e da diretoria. E a empresa só seguirá crescendo se todos continuarem coesos neste propósito.

A Celesc lembra, ainda, que lançou um plano de investimentos prevendo um total de R$ 4,5 bilhões, dos quais já foi investido R$ 1,7 bilhão no sistema elétrico, dando ainda mais eficiência e qualidade ao fornecimento de energia.

Continuamos comprometidos com a melhoria contínua dos nossos serviços a todos os catarinenses.”

