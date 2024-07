Os Jogos Comunitários de Botuverá foram abertos oficialmente na noite de sexta-feira, 19, no Ginásio do Imigrante. No evento, foi realizado o desfile dos bairros e a condução da tocha até a pira da competição. O Botuverá Esporte Club foi recebeu uma homenagem pelo trabalho com crianças e jovens, especialmente no futsal.

O primeiro torneio foi de vôlei de areia feminino, realizado no bairro Águas Negras no sábado, 20. A dupla do Ribeirão Porto Franco foi campeã. Estreando com derrota para o Salto/Gabiroba por 21 a 12, a equipe chegou à final e venceu as algozes da estreia por 23 a 21.

As principais novidades da edição de 2024 estão na inclusão de mais torneios femininos. Este ano tivemos novidades, onde incluímos várias modalidades o naipe feminino dando uma oportunidade maior ao esporte feminino.

Ao todo, oito equipes participam:

– Águas Negras

– Centro

– Lageado Alto/Baixo

– Salto/Gabiroba

– Ribeirão Porto Franco

– Sessenta/Bracinho

– Pedras Grandes

– Combinado entre Areia Alta/Baixa, Ourinho, Ribeirão do Ouro, Vargem Grande e Lageado de Fora

Modalidades

– Atletismo

– Beach tennis

– Bocha

– Briscola

– Canastra

– Ciclismo

– Dança de salão

– Dominó

– Futsal

– Futebol suíço masculino

– Mora

– Sinuca em dupla

– Tênis de mesa

– Truco

– Xadrez

