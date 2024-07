Expansão da Beira Rio de Brusque e barragem de Botuverá são incluídas no novo PAC do governo federal

A execução do canal extravasor da Beira Rio e a execução da barragem de Botuverá foram incluídas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. O anúncio foi feito em cerimônia nesta sexta-feira, 26, em Brasília.

Durante a cerimônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou o resultado do PAC Seleções, com destaque para obras de mobilidade e de drenagem urbana, este último visando a prevenção de desastres naturais em todo o Brasil. No anúncio, foram contemplados programas nos eixos cidades sustentáveis e resilientes, infraestrutura social e inclusiva e do programa Água Para Todos, com R$ 41,7 bilhões em investimentos.

O novo PAC prevê uma série de investimentos para a contenção das cheias em Santa Catarina, incluindo o financiamento de R$ 51.664.030,34 para o canal extravasor do trecho 3 da Beira Rio de Brusque.

Ao todo serão três barragens construídas com o financiamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento. As estruturas serão construídas em Concórdia, Pouso Redondo e Botuverá, que deve receber R$ 155.203.083,10.

Na região de Brusque, além da barragem de Botuverá, estão previstas obras de macrodrenagem em Blumenau e melhoramento fluvial do rio Itajaí-Mirim e canal retificado de Itajaí.

Leia também:

1. Eleições 2024: PL e PRD apresentam candidatos a vereador em Brusque; veja nomes

2. Tempo: veja como será o fim de semana em Brusque antes da frente fria

3. Carro colide contra poste no Dom Joaquim, em Brusque

4. Brusque recebe avaliação regular em levantamento sobre níveis de transparência e governança

5. Mega-Sena: apostas de Brusque e Guabiruba são premiadas no concurso 2753

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: